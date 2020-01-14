Москва, , 13:08 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил министра просвещения Ольгу Васильеву почетной грамотой правительства, соответствующее распоряжение опубликовано 14 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается. что Васильева была награждена почетной грамотой правительства «за большой вклад в развитие образования и многолетнюю плодотворную деятельность».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января премьер-министр Дмитрий Медведев вручил премии правительства РФ за 2019 год в области средств массовой информации. Лауреатами стали пять соискателей и четыре коллектива соискателей, в том числе ведущий телепрограмм, общественный и государственный деятель Михаил Швыдкой.