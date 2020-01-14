Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Действие белков семейства сестринов вызывает эффект, сходный с выполнением физических упражнений. К такому выводу пришли американские ученые, проводившие опыты на мухах-дрозофилах и мышах. Итоги научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученым удалось выяснить, что после «физических нагрузок» клетки мышц подопытных вырабатывали сестрин в большом количестве. Насекомые с повышенным уровнем сестрина поддерживали «работоспособность» даже без предварительных «тренировок».

Специалисты сделали заключение, что белок накапливается в мышцах после продолжительных нагрузок, что затем положительно сказывается на их выносливости.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из США и Великобритании создали искусственную мышцу, которая управляется с помощью жидкостей.

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