Мюнхен, Германия, , 09:55 — REGNUM Способность помогать другим особям без очевидной выгоды для себя выявили ученые-этологи из Института орнитологии Общества Макса Планка. Статья о проведенном орнитологами исследовании опубликована на сайте института.

В результате серии экспериментов ученые выяснили, что серые попугаи жако способны проявлять формы альтруизма, свойственные только дельфинам и приматам, и в отличие от обезьян не злятся и не нервничают, когда партнер оказался в более выигрышной ситуации.

В одном из опытов, двум попугаям выдавался металлический жетон, который можно было обменять на еду. Через некоторое время отверстие для обмена у одной из птиц блокировалось. Несмотря на то, что попугай не мог сам получить еду, у него была возможность передать его соседу, и хотя взамен птица ничего не получала, имеющийся жетон как правило передавался партнеру. После того, как птицы менялись клетками, второй жако поступал также, отдавая свой жетон.

В другом эксперименте одному из попугаев давали два жетона, под одному из которых он мог получить пищу не только для себя, но и для голодающего в соседней клетке товарища. После нескольких случайных попыток, жако обнаруживал закономерность и дальше использовал только тот жетон, который принесет ему не только ему одному.

При этом ученые обнаружили закономерность, отличающую птиц от обезьян: жако не испытывали ни ревности, не волнений по поводу того, что их товарищу достался больший объем пищи, чем им. В аналогичных случаях обезьяны начинали заметно нервничать. Причина такой разницы в поведении может скрываться в свойственной приматам полигамии. Жако, которые сильно привязываются к партнеру и не имеют несколько связей одновременно, не обижаются, когда их второй половине достается лакомство лучше.

Несмотря на то, что некоторые формы альтруизма у птиц все-таки есть, данные эксперименты демонстрируют новую ранее не регистрируемую степень помощи себе подобному. Ранее помощь сородичей регистрировалась у пингвинов, устраивающих ясли или детский сад, куда родители могут сдать птенца отправляясь за кормом. Кроме того, многие гнездящиеся птицы могут приносить корм не только в свое гнездо, но и в соседние гнезда. Способы совместной охраны икряной кладки от хищников регистрируется даже у некоторых представителей рыб.