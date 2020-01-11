Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 08:32 — REGNUM 10 января океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский», следующее к Антарктиде, зашло в порт Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает телеканал «ЗВЕЗДА».

После небольшого отдыха в Бразилии, где экипаж посетит местное военно-морское училище и примет его курсантов на борту судна, «Адмирал Владимирский» выйдет в 45-дневный переход в Южном океане и, после пересечения южного полярного круга, выдвинется в море Беллинсгаузена для проведения основной части запланированных научно-исследовательских работ.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная кругосветная экспедиция Военно-Морского Флота России стартовала 5 декабря 2019 года, когда океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» покинуло Кронштадт.

Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В день открытия Антарктиды, 28 января 2020 года, «Адмирал Владимирский» и присоединившиеся к нему гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь» подойдут к антарктической станции «Беллинсгаузен», где вместе с полярниками проведут памятные мероприятия.

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