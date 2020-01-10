Москва, , 10:05 — REGNUM Памятник российскому мореплавателю, исследователю и первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену открыт на российской антарктической станции, названной его именем.

Как сообщает РИА Новости, памятник установили на берегу острова Кинг-Джордж (Ватерлоо) и на церемонию его открытия прибыли коллеги и соседи российских исследователей Антарктиды с баз Южной Кореи, Уругвая и других стран.

«Все без исключения воспринимали установку памятника как важнейшее для каждого дело», — заявил на установке памятника начальник российской станции Виктор Веледин.

Также во время церемонии собравшиеся рассказали, что установка памятника, место для которого было выбрано с помощью конкурса ещё зимой, была делом всей станции и в нем поучаствовали все её сотрудники.

Отметим, памятник Фаддею Беллинсгаузену совместно установили Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк (ИББА), Российская антарктическая экспедиция и Уругвайский антарктический институт. Автор памятника — российский скульптор Сергей Леонов.