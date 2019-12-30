Москва, , 11:06 — REGNUM На территории Тушинского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева в Москве в 2020 году построят инновационный научно-технологический центр «Долина Менделеева». Об этом 30 декабря заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«По ряду позиций современная химическая отрасль России ещё находится в зависимости от импортных поставок продукции малотоннажной химии и особо чистых веществ. Справиться с данным вызовом должен инновационный научно-технологический центр «Долина Менделеева», ориентированный на решение задач импортозамещения и «импортоопережения» в области химических технологий», — заявил Мантуров.

Деятельность центра будет сосредоточена, в первую очередь, на разработке отечественных технологий и новых продуктов в области малотоннажной химии, агрохимии, тонком органическом синтезе, фармацевтике, радиохимии, нефтехимии, а также на подготовке специалистов по этим направлениям.

«Всё это должно помочь стране занять прочное положение на мировом рынке высокотехнологичной химии, который, по прогнозам экспертов, к 2027 году достигнет объёма в 2 трлн долларов», — отметил Мантуров.

Идея создания «Долины Менделеева» появилась в 2018 году в результате совместной работы Российского химико-технологического университета и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Дорожная карта по развитию малотоннажной химии предусматривает увеличение доли высокотехнологичной химической продукции, и при активной поддержке Минпромторга России «Долина Менделеева» станет площадкой для ускоренного внедрения таких разработок.

Как отметил генеральный директор Фонда «Долина Менделеева» Евгений Тоневицкий, в настоящее время химическая индустрия в мире переживает крупнейшую трансформацию, в результате которой высокотехнологичная малотоннажная продукция вытесняет традиционную практически во всех отраслях.

«За ближайшие пять-семь лет объём мирового рынка «умной» химии удвоится. Наша цель — помочь российским компаниям решить задачу по развитию внутреннего производства, которую ставит перед отраслью Минпромторг России, способствовать увеличению несырьевого экспорта и, как результат, обеспечить нашим резидентам достойное место в зарождающихся глобальных производственных цепочках», — отметил он.