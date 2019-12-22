Берлин, , 23:25 — REGNUM Немецкие учёные нашли вещество, которое может предотвратить аутоиммунное уничтожение бета-клеток поджелудочный железы, вырабатывающих инсулин, что позволит предотвратить и даже вылечить инсулинозависимый сахарный диабет (первого типа). Об этом сообщает пресс-служба Немецкого центра исследований диабета (DZD).

Сахарный диабет первого типа является наиболее тяжёлой формой диабета, при которой человек пожизненно должен делать себе инъекции инсулина, поскольку бета-клетки печени, вырабатывающие гормон, уничтожены клетками собственного иммунитета из-за аутоиммунной реакции.

Учёные обнаружили, что у здоровых людей специализированная подгруппа клеток иммунитета Т-клетки (Tregs) подавляют активацию иммунной системы против собственных тканей. У больных людей этого подавления не происходит. При этом решающую роль в дисфункции клеток Tregs играет, как обнаружили учёные, повышенное содержание микроРНК (miRNA142−3p).

Эта микроРНК запускает целый каскад генетических реакций, которые, в конечном счёте, приводят к тому, что регуляторные Т-клетки перестают стабильно работать, что способствует развитию аутоимунного поражения бета-клеток поджелудочный железы.

Учёные в опытах заблокировали miRNA142−3p с помощью специального препарата. Это повысило стабильность регуляторных Т-клеток, снизило аутоиммунный ответ на бета-клетки, и поджелудочная железа сама начала вырабатывать инсулин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские учёные с помощью генной инженерии создали и вживили клетки, которые при освещении их синим цветом вырабатывают инсулин у больных диабетом.

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