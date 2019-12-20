Москва, , 15:12 — REGNUM Российско-германская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» поможет обнаружить неизвестные ранее космические объекты, включая целые галактики. Об этом 20 декабря заявил генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы ожидаем, что в ходе миссии будут обнаружены галактики, чёрные дыры и многие другие объекты, которые, возможно, ещё не известны науке», — заявил Рогозин.

Полученные от обсерватории данные показывают, насколько перспективна её работа, отметил глава Роскосмоса.

«Уже сейчас результаты вызывают осторожный оптимизм. Впервые российский космический аппарат работает в точке L2 системы Солнце-Земля. Вся аппаратура работает исправно», — сказал Рогозин.

Отметим, обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в июле 2019 года. В октябре она вышла на орбиту.

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