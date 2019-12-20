Москва, , 14:47 — REGNUM Российская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» передаёт на землю уникальные данные о космосе. Об этом 20 декабря заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на пресс-конференции в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обсерватория была выведена на орбиту ракетой-носителем «Протон-М» летом 2019 года. На данный момент «Спектр-РГ» находится в точке Лагранжа L2 на расстоянии 1,5 млн км от Земли. Космический аппарат передаёт снимки неизвестных ранее космических объектов, что должно помочь ученым понять природу тёмной материи и других загадок Вселенной. По словам Сергеева, уже сейчас обсерватория выдаёт очень важные с научной точки зрения снимки.

«Результат, которым действительно можно гордиться. «Спектр-РГ» несёт на себе абсолютно новое оборудование, которое позволяет получать информацию о Вселенной в различных диапазонах длин волн», — сказал президент РАН.

Прежде всего, речь идёт о рентгеновском спектре, который фиксирует термальные процессы во Вселенной.

«В современной астрофизике существуют соревнования в различных диапазонах длин волн. В очень важном диапазоне, в котором Вселенная видна очень хорошо, мы стали обладателями уникального инструмента с возможностями, существенно превышающими всё, что было сделано о сих пор», — сказал Сергеев.

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