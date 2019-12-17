Пекин, , 11:39 — REGNUM Книга, посвященная 70-летию истории Китайской Народной Республики была опубликована Издательским домом современного Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьуха.

Компиляцией книги занимался Институт исследований современного Китая при Китайской академии общественных наук. Она состоит из 400 тыс. иероглифов и дает полное представление о достижениях Китая и о том, что ему пришлось пережить с октября 1949 года по октябрь 2019 года.

Помимо исторических событий и деталей, книга также описывает ежедневную жизнь китайского народа и китайских семей за весь семидесятилетний период. Данная авторитетная работа по истории КНР доступна по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае были изданы сразу две книги, призваны «упростить» понимание китайской истории и языка среди иностранцев, решивших ознакомиться с Китаем.

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