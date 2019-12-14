Санкт-Петербург, , 21:44 — REGNUM На основе оксидов легких металлов учёные из Санкт-Петербурга создали уникальный материал, который при покрытии им смартфонов и планшетов наделяет их экраны самоочищающимися и бактерицидными свойствами. Об этом сообщается в пресс-релизе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО).

Смартфон

Учёные отмечают, что на экране гаджетов скапливается огромное количество бактерий, которые попадают на лицо, как только аппарат подносят к уху. Apple и Samsung уже пробовали создать антибактериальное покрытие экрана, но столкнулись с проблемой того, что это дорогой процесс, состав должен работать на поверхности, а не в глубине материала, а антисептическая плёнка быстро истирается, деградирует на свету и перестаёт работать.

Исследователи разработали покрытие на основе оксидов цинка и олова с добавками оксидов церия и иттрия. Это обеспечивает высокие бактерицидные свойства и высокую степень сцепления со стеклом-подложкой, наделяет стекло повышенной прочностью и защитой от царапин. Технология изготовления состава является простой и дешёвой.

Бактерицидный эффект обусловлен проникновением ионов металлов внутрь бактерий, причём на свету эффект оказывается вдвое большим. Оценку антибактериальных свойств покрытий проводилась в Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии.

Эффект самоочищения вызван тем, что при падении на материал света, он выделяет химически активный кислород, который разлагает органические соединения — следы пота, жирные следы от пальцев.

Кроме того, учёные разрабатывают медицинские приборы, использующие уникальный состав. Если покрыть им эндоскоп с излучателем ультрафиолета, то можно будет доставлять химически активный кислород к раковым клеткам, находящимся во внутренних органах человека, и с помощью него их убивать. Если добавить состав в краску, то поверхность стен в учреждениях будет сама себя обеззараживать.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в России создан материал для изготовления имплантатов, убивающий до 98% инфекций, что предотвратит послеоперационные осложнения.

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