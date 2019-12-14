Берн, , 19:52 — REGNUM Учёные установили, что в бедных странах детям выписывают чрезмерное количество антибиотиков, что пагубно может сказаться на их здоровье, а также может привести к появлению новых антибиотико-резистентных бактерий. Об этом 13 декабря сообщает The Lancet.

Исследователи Швейцарского института тропического и общественного здравоохранения и Гарвардской школы общественного здравоохранения подсчитали, что в Гаити, Кении, Малави, Намибии, Непале, Сенегале, Танзании и Уганде, дети в возрасте до пяти лет в среднем получают по 25 назначений антибиотиков в год. При этом в развитых странах (США, страны Европы) назначение более двух антибиотиков в год уже считается избыточным.

В Танзании, например, 90% детей, посетившим больницу, будет выписан антибиотик, хотя только в 20% случаев фактически требовалось лечение.

Учёные отмечают, что подобное обращение с антибиотиками крайне негативно скажется на здоровье детей, поскольку приведёт к разрушению естественной микрофлоры кишечника. Но кроме того, эта может привести к появлению новых антибиотико-резистентных бактерий, эволюционирующих в ситуации постоянной борьбы с антибиотиками.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что международная группа биологов обнаружила в образцах крови, взятых в нескольких медицинских учреждениях Демократической Республики Конго, бактерии сальмонеллы Typhimurium, устойчивые ко всем видам антибиотиков.

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