Петропавловск-Камчатский, , 10:52 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 73 выпускника не справились с итоговым сочинением. Всего в экзамене участвовали 940 выпускников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В числе выпускников, писавших итоговое сочинение, были и студенты профессиональных училищ, желающие получить аттестат об общем среднем образовании. «Зачёт» получили 855 человек, 12 человек вообще не явились на экзамен, а 73 выпускника получили неуд. Пересдать сочинение они смогут в феврале и мае 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, качество образования на Дальнем Востоке тревожит экспертов всё больше и больше. Катастрофический кадровый голод в школах приводит к печальным последствиям. По мнению доктора исторических наук, директора Института социально-политических технологий и коммуникаций Илдуса Ярулина, в ДФО необходим культ учителя, повышение зарплат, повышение статуса педагога. В противном случае говорить о развитии региона бессмысленно.