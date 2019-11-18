18 ноября 2019 | Время чтения 11 мин

В школах Дальнего Востока катастрофически не хватает учителей. При этом сокращается набор абитуриентов в вузах на педагогические специальности. «Нам необходим культ учителя. Без этого всё не имеет смысла. Не имеет смысла ни новая Национальная программа по развитию ДФО, ни развитие производств, вообще ничего не имеет смысла. Малограмотная молодёжь, лишённая качественных школьных знаний, не имеет будущего», — уверен эксперт ИА REGNUM.

Ольга Демиденко, , 10:20 — REGNUM Новость о том, что в 2020—2021 годах ДВФУ не будет производить набор студентов по нескольким педагогическим специальностям, взбудоражила общественность. Педагогический институт, который до этого готовил учителей 110 лет, ныне входящий в структуру ДВФУ, закроет в 2020—2021 годах набор абитуриентов по специальностям: учитель истории, географии, биологии, физики, физкультуры.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Как объяснили ВЛ.ру в ДВФУ, Минобрнауки выделило в два раза меньше мест. Стоит ли ждать катастрофы в школах Дальнего Востока? Не стоит. Просто потому, что катастрофа уже давно произошла. Кто будет учить детей в федеральном округе опережающего развития, кто будет готовить кадры, которым в недалёком будущем предстоит создавать высокотехнологичные производства, запускать ракеты с космодрома «Восточный», выводить в море современный флот, который построят на верфи «Звезда»? Если ситуацию не изменить, то надеяться Дальнему Востоку придётся только на приглашённых специалистов. Доктор политических наук, профессор, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Илдус Ярулин убеждён: всё начинается со школы. Дальнему Востоку нужна сильная школа и культ учителя. Но этого не произойдёт до тех пор, пока учительство нищее.

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В Школе педагогики ДВФУ остаются на 2020 — 2021 годы всего пять направлений: в первую очередь это иностранные языки, они очень востребованы во всех педагогических вузах. Также оставлено направление «русский язык и литература». Из не гуманитарных только одно направление — «математика и информатика». На каждом из перечисленных направлений по 20−25 бюджетных мест и по 10 платных.

Физико-математический факультет Школы педагогики ДВФУ Andshel

В большинстве регионов подготовка школьных учителей дофинансируется из региональных бюджетов. В Приморском крае бюджет на это денег не тратит.

Но, возможно, не так всё страшно, и школы Приморья доберут недостающие в виду сокращения в ДВФУ педагогические кадры из других вузов Дальнего Востока?

Педагогов готовят в Педагогическом институте в Хабаровске. Вуз — один из старейших в регионе, входит в структуру ТОГУ. Там вполне приличный набор специальностей по всем направлениям, хорошая старая школа. Есть педагогический институт в Благовещенске Амурской области. Там тоже готовят школьных учителей по всем специальностям.

В Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга готовят педагогов. Как следует из информации на сайте вуза, на специальность «Русский язык и литература» вуз готов принять 24 абитуриента, в том числе по краевой целевой программе — 11, по особой квоте — 1, на общих основаниях — 10. Готовят и учителей истории, обществознания, начальной школы, математики и физики, физкультуры, учителей начальной школы, дефектологов, педагогов дошкольного образования, социальных педагогов.

Вроде бы учителей на Дальнем Востоке вузы готовят достаточно для того, чтобы закрыть потребности? Или нет? Достаточно ли Камчатке, где дефицит учителей в школах, 24 учителя русского языка и литературы? Об этом расскажут лучше всего длинные списки вакансий учителей во всех регионах ДФО.

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В школы Приморья, например, как следует из информации на сайте Farpost, требуется огромное количество учителей английского языка, русского языка, математики, физики, далее — всех остальных предметов.

На том же сайте не менее длинный список вакансий учителей в Хабаровском крае.

На сайте вакансий Jobsora — огромный список вакансий в школы Камчатки.

Примерно та же картина во всех остальных регионах Дальнего Востока. Даже на бюджетообеспеченном Сахалине список незанятых школьных вакансий очень велик. Несмотря на то, что Сахалин переезжающим на острова учителям готов, как следует из многих объявлений, предоставлять жильё.

Заработная плата учителям предлагается в среднем от 25 до 35 тыс. рублей. Больше — на Сахалине и Камчатке: 50−62 тыс. рублей. Но надо понимать, что в этих регионах стоимость жизни на порядок выше, чем на материке. Поэтому условные камчатские 50 тыс. рублей — это фактически материковые 25−30 тыс.

В чём же дело? Вузы учителей готовят, а в школы учителя не приходят. Да и в сами педагогические институты молодёжь стремится всё меньше и меньше. Исключение составляют разве что факультеты иностранных языков. И тому есть причина.

В конце каждого списка вакансий на различных сайтах, специализирующихся на трудоустройстве, можно найти раздел «Работа за границей». В странах АТР наши учителя востребованы — именно учителя английского языка.

Мария, уроженка Владивостока, преподаёт английский язык в младшей школе в китайском Гуанчжоу. По образованию девушка — учитель английского и китайского языков:

«Я работаю уже два года, очень нравится. Я даже не знаю, где в России я могла бы зарабатывать такие деньги, занимаясь при этом любимым делом. Наверное, нигде. В школе в Приморье, куда я пришла после вуза, мой потолок был — 19 — 20 тыс. рублей. Как жить на такие деньги? Здесь, если считать в рублях, моё вознаграждение составляет 150 000 рублей, аренду жилья оплачивает работодатель, вопросы с оформлением визы тоже решает он. Здесь работает очень много учителей из России, да и не только из России — из Европы, США. Абсолютно легальная, интересная работа, возможности развития, всевозможные курсы, желание расти профессионально — здесь это всегда конвертируется в деньги. Здесь учитель — очень уважаемая профессия. При этом государство не кричит на каждом углу, как почётно быть учителем. Здесь государство платит достойные деньги учителям. И в этом выражается уважение к профессии. Здесь государство понимает, что с учителя начинается развитие страны, подготовка современных, компетентных граждан. Требования к учителю, конечно, очень строгие. Но эти требования во благо профессионализму. Здесь на учителя не вешают бессмысленное заполнение килограммов бумаг. Я — потомственный учитель. Мама всю жизнь отработала в школе. И всю жизнь получала копейки, во всём себе отказывала. Я считаю, что это очень несправедливо. Ведь молодёжь у нас на Дальнем Востоке в школу уже практически не идёт», — поделилась Мария.

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Кадровые проблемы в образовании Дальнего Востока — колоссальны. В школах дальневосточного «новичка» Бурятии не хватает 1600 учителей. Власти панически ищут выход — поднимают документы на всех, кто когда-то окончил педагогический вуз, уговаривают переучиться, пойти в школу.

На Камчатке дошло до того, что русский язык в школах будут преподавать не всем детям — учителей просто нет.

В Якутии катастрофически не хватает и учителей, и школ.

Школам и детсадам Приморья не хватает более 600 педагогов. В марте 2018 года педагогическое сообщество региона объявило властям о том, что если они не примут экстренных мер, то к 1 сентября школы региона придут с таким кадровым дефицитом, который никогда никому не снился.

Пустой класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Этот список можно продолжать, аналогичные проблемы — во всех регионах ДФО.

Власти придумали программу «Земский учитель», по аналогии с «Земским доктором». Но программа «Земский доктор» работает довольно давно, а врачей на Дальнем Востоке как не хватало, так и не хватает. А уж хороших врачей — тем более. Во многих регионах власти, чтобы закрыть бреши, приглашают на должности врачей мигрантов из бывших союзных республик, из Центральной Азии. Особенно много жалоб в редакцию ИА REGNUM поступает на таких врачей от жителей Камчатки. Люди жалуются на то, что такой «врач» не понимает по-русски, не способен выписать рецепт, а чтобы найти нужное лекарство, берёт в руки телефон и произносит «Ок, Гугл, лекарство от кашля». Это — реальный пример, рассказанный нашими читателями. Если по программе «Земский учитель» будут приглашать таких же учителей, даже думать не хочется, к чему это может привести.

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Доктор политических наук, профессор, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин считает, что без максимального повышения престижа профессии педагога, учителя, без создания для него комфортных условий ничего не получится.

«Нам необходим культ учителя. Без этого всё не имеет смысла. Не имеет смысла ни новая Национальная программа по развитию ДФО. Не имеет смысла развитие производств, вообще ничего не имеет смысла. Малограмотная молодёжь, лишённая качественных школьных знаний, не имеет будущего. Мы просто потеряем Дальний Восток. Мы страну потеряем. Это не фигура речи, это факт. У нас сегодня высшее образование на грани комы, надо ли удивляться кадровому дефициту в школах? У нас в СССР было высшее образование, которым мы очень гордились, которое дало стране величайших учёных, тысячи высококвалифицированных специалистов — инженеров, которые вывели страну в число ведущих мировых держав в сфере космоса, военной науки, флота, химиков, физиков, биологов и многих других. После распада СССР мы наше высшее образование, которым мы очень гордились, зачем-то начали модернизировать. В итоге мы сегодня забрели в такие дебри, что и не знаем уже, как из них выйти. То же самое со школьным образованием. В СССР у нас было отличное школьное образование, школа выпускала всесторонне образованных людей. И мы тоже зачем-то начали усиленно реформировать школу. И добро бы реформы шли на пользу. Но ведь нет! Получается замкнутый круг сегодня. Учитель в России зарабатывает очень мало. Он, как правило, плохо одет, намного хуже своих учеников, он выглядит часто, как, извините, неудачник. Ученики видят, как выглядит и как живёт учитель. Глупо надеяться на то, что многие из них захотят пойти учиться в педагогические вузы. Вы правильно заметили: идут, преимущественно, на факультеты иностранных языков, чтобы потом уехать из страны. На другие факультеты недобор. Чиновники это видят и сокращают финансирование, а вузы — количество мест, специальностей. С точки зрения чиновника, всё правильно. С точки зрения сохранения государства — преступление. Учитель должен зарабатывать много. Он не должен выглядеть не престижным в глазах своих учеников. Он не должен думать о том, где взять денег до получки, чтобы детей накормить. Он должен излучать успех и уверенность, он должен иметь возможность полностью посвятить себя профессии, расти профессионально, развиваться, он должен иметь доступ к лучшей литературе, лучшим знаниям. Без этого ничего не получится. Все масштабные проекты, которые сегодня задуманы на Дальнем Востоке, не будут реализованы, либо будут, но криво и косо. Потому что без грамотных, образованных граждан строить и создавать всё это незачем», — убежден Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна колоссальная проблема российской школы — старение педагогических кадров. Для Дальнего Востока она актуальна более, чем для других регионов России. Ситуация усугубляется массовым оттоком населения, в числе которого и учителя. Сегодня в России 42% учителей — специалисты пенсионного или предпенсионного возраста. Из выпускников педагогических вузов в школу идут работать не более 30%. Молодых учителей в возрасте до 29 лет в российских школах только 5,2%.

При этом есть немало чиновников, отвечающих за развитие Дальнего Востока, которые не видят никакой трагедии в происходящем. Например, на полях ВЭФ — 2017 председатель общественного совета при Минвостокразвития Сергей Габестро в интервью корреспонденту ИА REGNUM так прямо и сказал, что не видит никакого смысла в том, чтобы везти учителей на Дальний Восток. Габестро убеждён, что решить проблему можно с помощью онлайн-преподавания. Проще говоря, — заменить живых учителей на компьютеры, и все дисциплины дальневосточным детям в школах преподавать дистанционно.