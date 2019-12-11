Москва, , 10:29 — REGNUM В рамках Дней Новосибирской области в Совете Федерации прошло расширенное заседание комитета СФ по науке, образованию и культуре — «Актуальные вопросы развития новосибирского Академгородка и системы образования Новосибирской области», сообщается на сайте СФ.

Председатель комитета СФ Лилия Гумерова отметила, что область обладает уникальным научным и кадровым потенциалом.

«В Новосибирской области ведётся активная работа по развитию Академгородка, отрабатывается пошаговая, предметная дорожная карта в этом направлении», — сказала она.

А губернатор области Андрей Травников отметил, что поручению президента Российской Федерации реализуется следующий этап развития Новосибирского научного центра — проект «Академгородок 2.0».

«Важная составляющая проекта — гармоничное развитие исторически сложившейся уникальной территории, ускоренное внедрение научных разработок и исследований. При поддержке Совета Федерации эта программа может дать государственный эффект в масштабах всей страны», — сказал Андрей Травников.

По мнению первого заместителя министра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова, расширение проекта вовлечет не только соседние регионы, но и приграничные территории.

«Министерство науки и высшего образования РФ поддерживает развитие проекта «Академгородок 2.0», который должен обрести статус. Это — не региональный, а государственный проект. Программа подготовлена системно, основательно, с вовлечением многих регионов. Главная задача проекта — стать магнитом притяжения интеллекта, молодых талантливых исследователей из региона, а также привлечь кадры из соседних стран», — подчеркнул Трубников.

В завершении обсуждения Лилия Гумерова сказала, что в проекте решения содержатся конкретные предложения профильным федеральным министерствам об оказании необходимой поддержки Новосибирской области и проект решения будет доработан с учётом этих предложений.