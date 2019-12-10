Москва, 10 декабря 2019, 21:43 — REGNUM Во вторник, 10 декабря, в Московском государственном университете имениМ.В. Ломоносова состоялся VI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». В качестве эксперта дискуссионного клуба выступил Алексей Комиссаров — генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», который рассказал о новом проекте — профессиональном конкурсе «Учитель будущего», стартовавшем 19 ноября и собравшем уже свыше 8 тысяч заявок.
Темой дискуссионного клуба стало «Школьное образование как флагманское направление развития общества». Участники искали ответы на актуальные для российского образования вопросы: как решать задачу обучения в ближайшие пять лет; могут ли профессиональные сообщества стать культурными драйверами, помогающими находить, аккумулировать и распространять в обществе позитивную повестку для сферы образования; как готовить педагогов будущего и многие другие вопросы. Модератором площадки выступил Андрей Фурсенко — помощник Президента РФ, председатель попечительского совета РНФ, сомодератором Марина Ракова — заместитель министра просвещения РФ.
Одной из обсуждаемых тем стал вопрос «Учитель будущего: кого и как учить?».
Общее число поданных на конкурс заявок — 8 549.
Конкурс «Учитель будущего» направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе. Преимуществом конкурса является отсутствие ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.
В дискуссии также приняли участие ректор университета Иннополис Александр Тормасов, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех», член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и другие.