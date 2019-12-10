Москва, , 21:43 — REGNUM Во вторник, 10 декабря, в Московском государственном университете имениМ.В. Ломоносова состоялся VI Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». В качестве эксперта дискуссионного клуба выступил Алексей Комиссаров — генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», который рассказал о новом проекте — профессиональном конкурсе «Учитель будущего», стартовавшем 19 ноября и собравшем уже свыше 8 тысяч заявок.

Темой дискуссионного клуба стало «Школьное образование как флагманское направление развития общества». Участники искали ответы на актуальные для российского образования вопросы: как решать задачу обучения в ближайшие пять лет; могут ли профессиональные сообщества стать культурными драйверами, помогающими находить, аккумулировать и распространять в обществе позитивную повестку для сферы образования; как готовить педагогов будущего и многие другие вопросы. Модератором площадки выступил Андрей Фурсенко — помощник Президента РФ, председатель попечительского совета РНФ, сомодератором Марина Ракова — заместитель министра просвещения РФ.

Одной из обсуждаемых тем стал вопрос «Учитель будущего: кого и как учить?».

«Мы запустили совместно конкурс «Учитель будущего». Он нацелен на формирование сообщества учителей, и юнит участника — это команда учителей, а не один учитель», — отметила заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова.

«Учителя явно заинтересованы в этом проекте, в этом конкурсе. На сегодняшний день у нас уже 8 тысяч заявок. Мы продолжаем принимать их до конца декабря», — рассказал Алексей Комиссаров.

Общее число поданных на конкурс заявок — 8 549.

Конкурс «Учитель будущего» направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе. Преимуществом конкурса является отсутствие ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб.

«Главная ценность конкурса «Учитель будущего» в том, что он был инициирован самими учителями. На форуме «Территория смыслов» они поделились, что им не хватает общения, сообщества, и предложили такой формат, который поддержало Министерство просвещения, — добавил Алексей Комиссаров, — Мы хотим, чтобы учителя работали максимально командно, чтобы развивалась междисциплинарность».

В дискуссии также приняли участие ректор университета Иннополис Александр Тормасов, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех», член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и другие.