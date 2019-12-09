Пекин, , 08:24 — REGNUM Исследователи обнаружили древние останки новых видов млекопитающих Мелового периода в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, а также нашли недостающее звено цепи эволюции слуха млекопитающих, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

Исследование проводилось совместно палеонтологами Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) при Китайской академии наук и Американским музеем естественной истории. Их находки были опубликованы в крайнем выпуске журнала Science.

Ранние млекопитающие с трудом могли слышать что-либо кроме звука жевания от их же собственных челюстей во время еды. Их слуховые кости были прикреплены к челюсти. Когда и как произошло разделение функций между слухом и жеванием у современных животных оставалось загадкой.

Новые находки хорошо сохранившихся останков проливают свет на эту загадку. В окаменелостях хорошо видно, как исчезает связь между слуховыми костями и челюстью. То есть, речь идет о разделении слуховых и жевательных модулей, сообщил член исследовательской группы IVPP Мао Фанъюань.

Разнонаправленные движения челюсти во время жевания, вероятно, ускорили процесс отделения слуховых костей от челюсти, говорят исследователи. Это разделение устранило взаимовоздействие друг на друга слуха и жевания, продвинув эволюцию органов млекопитающих вперед.

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