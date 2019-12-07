Берлин, , 13:36 — REGNUM Германский гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг рассказал, какие именно продукты наносит вред слизистой оболочке кишечника. Об этом он поведал в интервью порталу Focus.de.

По словам Фрилинга, активно разрушают кишечник простые и рафинированные сахара, вречка, мармелад и шоколад.

В целом, для предотвращения разрушения слизистой оболочки кишечника следует сократить употребление солонины, копченых и колбасный изделий. Если употреблять эти продукты раз в неделю, то особого вреда не будет, подчеркнул он.

Но если человек страдает метеризмом, судорогами и болями в животе, то такие продукты лучше не употреблять.

Совершенно не следует употреблять маргарин и майонез.

А вот такие продукты, как бананы, фруктовое пюре, рыба, вареный картофель и квашеная капуста, напротив, защищают кишечник.

Если питаться неправильно длительное время, то обязательно начнутся воспалительные процессы, переходящие в хронические. Это может привести к раку ободочной и прямой кишки, а также циррозу печени.