Берлин, , 04:27 — REGNUM Группа немецких учёных установила, что объём мозга у участников длительных полярных экспедиций, существенно уменьшается. Результаты своих исследований учёные опубликовали 5 декабря в журнале The New England Journal of Medicine.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы исследователи из Института развития человека Макса Планка в Берлине провели эксперимент: они отобрали девять человек, которые планировали экспедицию в Антарктиду, и измерили у них объём мозга. Аналогичный замер был произведен спустя 14 месяцев — после возвращения участников экспедиции.

«Визуализация мозга у восьми участников экспедиции спустя 14 месяцев изоляции показала, что объём зубчатой извилины гиппокампа уменьшился. Такой результат стал следствием воздействия на мозг длительной социальной и экологической депривации», — объяснили учёные.

Отмечается, что уменьшение объёма извилины составило 7,2% и оно коррелировало со снижением баллов за тесты на внимательность и ориентацию в пространстве, но не повлияло на другие когнитивные способности.

