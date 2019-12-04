Сеул, , 14:37 — REGNUM Южнокорейским ученым удалось вывести потомство клонированной собаки породы сапсари, находящейся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в 2017 году группа исследователей из Национального университета Чуннам (Chungnam National University) клонировала кобеля короткошерстного сапсари, который не мог самостоятельно продолжить род из-за аутизма.

Отметим, что короткошерстные сапсари — редкий вид, который можно встретить один раз на 250 случаев.

Известно, что с помощью процедуры искусственного оплодотворения специалистом удалось получить семь щенков, появившихся на свет в декабре 2018 года.

Специалисты отмечают, что среди семи щенков короткошерстных только двое — девочки, которые должны «родить» в следующем месяце.

Порода собак сапсари была популярна у аристократов эпохи Силла (57 до н. э — 935 гг). Некоторые ученые предполагают, что данные собаки состояли на службе в армии. В эпоху Объединенное Силла (668 — 935 гг) сапсари распространились по всему Корейскому полуострову. Свидетельство данного распространения можно встретить во многих литературных произведениях эпохи Чосон (1392 — 1897 гг). В середине 1980-х годов данная порода собак находилась на грани исчезновения, однако популяцию удалось сохранить благодаря восьми оставшимся особям.