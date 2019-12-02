Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге, на площадке исторического парка «Россия — Моя история», состоялся финал Северной Евразии Northern Eurasia Finals ICPC 2019. Это полуфинал чемпионата мира по программированию среди студентов ICPC (International Collegiate Programming Contest), на котором определяется состав участников суперфинала от России и ряда стран СНГ. В соревновании приняли участие 930 студентов в составе 310 команд на четырёх площадках Northern Eurasia Finals: в Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы и Тбилиси. По итогам соревнования Россию на финале Северной Евразии Чемпионата мира по спортивному программированию представят команды 10 университетов. Финал ICPC 2020 года впервые пройдет в Москве с 21 по 26 июня, принимающий вуз — МФТИ.

В числе участников от России — Московский физико-технический институт, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Нижегородский государственный университет, Университет Иннополис, Саратовский государственный университет, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) и Казанский федеральный университет. Всего из региона Северной Евразии в финал вышли 16 команд, 13 из которых проходили подготовку в международном образовательном проекте для олимпиадных программистов Moscow Workshops ICPC.

В финале Northern Eurasia Finals участвовали команды из России, Белорусии, Латвии, Литвы, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Грузии, Армении, Азербайджана. Всего мир поделён на 9 регионов-зон.

Первое место на соревновании Northern Eurasia Finals заняла команда «25+» из СПбГУ. На втором месте — команда ННГУ Almost Retired. Третьими финишировала команда МФТИ Godnotent. Поездка всех команд Физтеха была спонсирована Фондом целевого капитала МФТИ. В финале были вручены 4 золотые медали, 4 серебряные и 5 бронзовых.

«В этом году, как сторона, принимающая финал ICPC в Москве, мы очень болеем за российские команды. Мы уже 7 лет даем возможность студентам из любого мирового университета подготовиться к ICPC в проекте Moscow Workshops ICPC, и 11 из 13 медалистов Northern Eurasia Finals учились у нас», — рассказал проректор МФТИ, директор финала ICPC 2020 в Москве, основатель Moscow Workshops ICPC Алексей Малеев. «В сезоне 2019/2020 мы хотим организовать ряд образовательных инициатив в области подготовки студентов к соревнованиям по спортивному программированию в ряде регионов России», — отметил он.

Финал Северно-Евразийского региона посетил исполнительный директор ICPC, профессор Университета Бейлор Уильям Б. Паучер. В рамках лекционной программы соревнования выступили представители спонсоров Northern Eurasia Finals — старший менеджер по инновациям МегаФона Павел Белов, руководитель разработки платформы YT для распределённого хранения и обработки данных Яндекса, заместитель директора отделения компьютерных наук Школы анализа данных Максим Бабенко.

Также в рамках мероприятия состоялся финал Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. Соревнование прошло одновременно на пяти площадках — в Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы, Тбилиси и Кременчуге. В этом году в финале приняло участие 269 команд из 10 стран. Победителем стала команда школьников из СУНЦ УрФУ и Гимназии №9 «Три кота (два кота и одна кошечка)» в составе Ивана Лахтина, Виктора Михайлова и Алисы Гладченко.

Чемпионат ICPC (International Collegiate Programming Contest) — это самое престижное соревнование в области спортивного программирования. Соревнования проводятся уже свыше 40 лет, и их популярность среди студентов-программистов только растёт: более 50 000 студентов из 3000 университетов по всему мира приняли участие в очных этапах соревнования в прошлом сезоне 17/18, и это число только продолжает расти. По правилам ICPC, в соревнованиях команды вуза по три человека. За пять часов они решают алгоритмические задачи, которых в одном соревновании может быть от восьми до тринадцати. Соревнования проходят на языках программирования С++, Java, Python и Kotlin.