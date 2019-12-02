Пекин, , 06:30 — REGNUM Серия книг о развитии академической мысли в сфере философии и гуманитарных наук в современном Китае с момента основания КНР была опубликована в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Серия подготовлена Издательством общественных наук Китая и включает в себя 20 томов, основанных на 35 книгах, опубликованных с 2008 по 2018 годы на основе новейших редакций. Авторы книг — это крупные исследователи и признанные ученые из Китайской академии общественных наук и крупнейших китайских вузов.

Работы показывают, как академическая философская мысль и общественные науки развивались в современном Китае на протяжении 70 лет новейшей истории страны под чутким руководством Компартии Китая.