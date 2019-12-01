Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Американские учёные создали магнитореологическую суспензию, которая при введении рану, если к ней поднести магнит, мгновенно застывает и останавливает кровотечении эффективнее, чем существующие кровоостанавливающие средства. Об этом сообщает New Atlas.

Учёные из Массачусетского технологического института представили свои исследования на 72-м ежегодном собрании Отдела динамики жидкостей Американского физического общества в Сиэтле. Они разместили рядом с раной два небольших, но сильных магнита, а затем стали вводить в раневую поверхность, созданную ими магнитную жидкость. Как только суспензия оказывается в поле действия магнита, она мгновенно застывает и останавливает кровотечение. Затем в больнице магниты убирают и суспензия, которая снова становится жидкой, удаляется. Учёные считают, что таким образом будет увеличено время выживания пациентов как минимум на 30 минут.

Напомним, что магнитореологические жидкости представляют собой суспензии с частицами ферромагнитных материалов. Они обладают способностью к быстрому, но обратимому изменению вязкости под действием магнитного поля. В отсутствии магнитного поля они ведут себя как обычные жидкости, но как только на них оказывается магнитное воздействие, частицы намагничиваются и выстраиваются в цепочки, которые ориентируются по направлению действия магнитного поля. Вязкость жидкости при этом возрастает в десятки и сотни раз.

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