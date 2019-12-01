Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Учёные прогнозируют, что глобальное потепление приведёт к тому, что люди будут болеть гриппом круглый год, а не как сейчас преимущественно в зимний период. Об этом сообщает Popular Science.

В странах, где существует чёткая смена времени года с лета на зиму, вспышки гриппа происходят в холодное время года — зимой. Однако, в тропических странах, где круглый год тепло и влажно, люди болеют гриппом постоянно без климатических пауз. У учёных пока нет этому объяснений, однако исследователи из Университета Вандербильта считают, что если вследствие глобального потепления зимы станут более тёплыми и короткими, то грипп, как и в тропиках, станет круглогодичной проблемой.

Это затруднит ежегодные программы вакцинации, поскольку не будет давать времени выработать иммунитет перед ежегодной вспышкой заболевания. Кроме того, учёные загодя создают вакцину против ожидаемого зимой штамма вируса. При потеплении климата у них не будет времени подготовиться к новой вспышке. К тому же тёплая погода может дать вирусу дополнительное время для мутации в более опасные формы, что может привести к глобальной пандемии, как та, что произошла в 1918 году, когда от вируса гриппа «испанка» погибли от 50 до 100 млн человек.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что исследователи обнаружили антитела, которые способны эффективно бороться со всеми видами вируса гриппа человека и животных. Это позволит создать универсальную вакцину от гриппа, эффективную даже при самых сложных и запущенных состояниях болезни.

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