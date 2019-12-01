Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 14:07 — REGNUM Модель, построенная группой климатологов из Бразилии и Франции, показала, что лесные пожары в бассейне реки Амазонка ускоряют таяние ледника Зонго в Боливии. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В последние годы учёные наблюдают ускоренное таяние льдов Южных Анд. Группа исследователей под руководством Ньютона де Магальес Нето из Федерального университета Рио-де-Жанейро предположила, что ускоренное таяние льдов может быть связано с крупномасштабной вырубкой и сжиганием лесов в бассейне Амазонки.

Для проверки гипотезы учёные построили модель климатических изменений на основе данных о пожарах в бассейне Амазонки в период с 2000 по 2016 годы. Они обнаружили, что дымовые шельфы могут переноситься ветром на ледники Анд. Таким образом, таяние ледников может ускоряться из-за оседающей сажи.

Анализ данных о движении дымовых шельфов и скорости таяния ледников показал, что пожары в бассейне Амазонки (по большей части антропогенного характера) ускорили ежегодное таяние ледника Зонго на 11−14%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года климатологи представили результаты исследования, показавшего, что с 2003 по 2019 год скорость таяния ледников Гренландии выросла в четыре раза.