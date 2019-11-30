Канберра, , 20:33 — REGNUM Австралийские учёные создали технологию раннего обнаружения болезни Паркинсона с помощью письменных тестов, которые обрабатывает специальная программа на планшете. Об этом сообщает пресс-служба Мельбурнского королевского технологического университета.

Болезнь Паркинсона довольно трудно диагностировать, и даже после появления первых заметных симптомов болезнь легко спутать с другими нейродегенеративными состояниями. При этом заболевание поддаётся лечению только на самых первых стадиях, ещё до наступления симптомов. Затем лекарственные препараты могут только замедлить наступление дегенеративных симптомов.

Известно, что одним из самых ранних признаков болезни Паркинсона является ухудшение почерка и снижение способности к рисованию. Поэтому учёные из Мельбурнского королевского технологического университета создали тест из семи различных заданий на написание или рисование, которые надо выполнить с помощью цифрового планшета.

Первые тесты показали, что программа с точностью до 93% определяет людей, заболевающих болезнью Паркинсона на самых ранних стадиях. Кроме этого, метод можно использовать и для оценки текущей терапии болезни. Отмечается, что в клиническую практику технология поступит к 2022 году.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные нашли «молекулярный дефект», который позволяет выявить болезнь Паркинсона на ранних стадиях, и вещество, устраняющее эту «молекулярную неисправность».

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