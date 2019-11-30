Канберра, , 18:43 — REGNUM Австралийские учёные установили, что с возбудителем туберкулёза можно эффективно бороться с помощью антитромбоцитарных препаратов, самым известным из которых и при этом дешёвым является ацетилсалициловая кислота, известная также как аспирин. Об этом 29 ноября сообщает Medicalxpress.

Туберкулёз признан самой опасной инфекцией в мире, от которой ежегодно умирают 2 млн человек. Лечение туберкулёза является весьма дорогостоящим, кроме того, микобактерии туберкулеза постоянно вырабатывают устойчивость к антибиотикам, что усложняет лечение.

Учёные из «Института столетия» в Сиднее изучали способы иммунной защиты от туберкулёза и обнаружили, что патогенная бактерия прячется от иммунной системы в тромбоцитах — клетках, ответственных за формирование тромбов в месте повреждения сосудов.

Учёные обнаружили данный факт, изучая рыбок Данио, заражённых туберкулёзом, и используемых в качестве животной модели развития заболевания. Установив это, учёные применили ацетилсалициловую кислоту, известное, дешёвое и безопасное лекарство, используемое против тромбоцитов для снижения вязкости крови. В результате такого лечения количество болезнетворных бактерий без всякого приёма антибиотиков снизилось в крови подопытной рыбки в два раза.

Учёные проанализировали истории болезни людей, болевших туберкулёзом, и обнаружили, что больные, также принимавшие ацетилсалициловую кислоту, имели гораздо лучшие показатели лечения, чем те, кто не принимал этот препарат.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что по данным учёных приём ацетилсалициловой кислоты вдвое снижает вред, который оказывает загрязнённый воздух и курение лёгким человека.

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