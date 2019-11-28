Якутск, , 03:18 — REGNUM Во льдах у реки Индигирки недалеко от Якутска археологи обнаружили мумию щенка волкособаки, предположительно возраст в 18 тыс. лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Учёные назвали щенка Догор. Удалось установить, что животное умерло в возрасте двух месяцев.

Благодаря вечной мерзлоте, у щенка волкособаки сохранились кости, мягкие ткани, шерсть, усы и даже зубы.

Образцы тканей мумии находятся в шведском Центре палеогенетики, где создан крупнейший в Европе банк ДНК собак.

С помощью генетики учёные определят родословную — либо он волк, либо собака, пишет The Sun.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 2016 году учёные Северо-Восточного федерального университета впервые извлекли хорошо сохранившийся мозг щенка плейстоценового хищника.