Москва, , 17:53 — REGNUM «Мы сегодняшним днем начинаем работу по празднованию этой большой даты (300-летия РАН), и в рамках этих мероприятий обсуждаем главную тему дня — о выдающихся наших президентах Академии наук», — заявил на Президиуме РАН во вторник 26 ноября вице-президент РАН, академик Юрий Балега.

Здание Академии наук в Санкт-Петербурге (арх. Д. Кваренги)

До самого юбилея ещё несколько лет, тем не менее к 2024 году необходимо подготовиться. В числе планируемых мероприятий Международный научный форум, создание документальных фильмов об Академии наук и выдающихся ученых РАН, масштабная юбилейная выставка, присуждение премий за научные достижения, выездное заседание Президиума в Санкт-Петербурге, где начала свою жизнь российская научная элита. Немало и практических задач, или, как сформулировал вице-президент, «два практических «куска» в этой программе»:

» Это ремонтно-восстановительные работы по объектам в РАН, капитальный ремонт здания, в котором мы находимся, ремонтно-восстановительные работы в здании на Ленинском, 14, ремонтно-восстановительные работы по Владивостоку, Новосибирску и Екатеринбургу. Проведение ремонтно-восстановительных работ в мемориальных музеях и музеях-квартирах выдающихся ученых, реставрация исторического здания Академии наук в Санкт-Петербурге, правда, непонятно какого — это предложение Минобразования еще не обсудили — и учреждение Аллеи Памяти выдающихся ученых-членов РАН в честь 300-летия », — сообщил Юрий Балега.

Лица в напудренных париках и обычных костюмах нашего времени смотрят на нас со страниц изданной при участии Архива РАН, Пушкинского дома и других организаций брошюры «Президенты Академии наук». Этих лиц всего 20, начиная с Лаврентия Блюментроста и заканчивая академиком Юрием Осиповым. Почему-то два последних президента РАН, академики Владимир Фортов и нынешний ее глава Александр Сергеев в их число не вошли.

Первый президент Академии наук с 1725 по 1733 гг. Л.Л.Блюментрост

Что до вошедших в издание, то на Президиуме особо отметили двоих президентов в связи с юбилеями: 150 лет со дня рождения президента АН СССР с 1936 по 1945, академика Владимира Комарова и 120-летие президента АН СССР с 1951 по 1961 академика Александра Несмеянова.

Академик Владимир Леонтьевич Комаров (1869−1945) был выдающимся ботаником. Он со студенческой скамьи участвовал в революционном движении, отчего попал под надзор полиции и не получил по окончании университета «сертификат благонадежности». Не смог остаться работать в столице и вынужден был уехать на Дальний Восток в экспедицию. Несколько лет изучал там растения, открыл десятки новых видов, подробно их описал.

Президент АН СССР с 1936 по 1945 гг. В.Л.Комаров

« Это совершенно пионерские работы по ранее неизученной флоре этих регионов , — отметил академик Андрей Адрианов, рассказав еще о нескольких экспедициях академика Комарова, — в 1908—1909 году прошел по Камчатке, в 1913 году работал в Южном Приморье, а уже будучи членом Академии наук в 1926 году организовал экспедицию в Японию… Эти экспедиции не прошли даром, они сформировали его четкое убеждение, что необходима не только инвентаризация флоры империи, а потом Советской России, но нужна и организация отдельных баз и филиалов на этой огромной территории, которые могли бы быть центрами науки в регионах ».

Эту идею академик Комаров реализовал на посту президента АН СССР. И даже во время Великой Отечественной войны создавал научные филиалы Академии наук. Огромной заслугой его считают то, что с 1931 по 1939 годы усилиями Комарова финансирование АН СССР увеличилось в 25 раз. Возможно, это внесло свой ощутимый вклад и в общую Победу СССР над фашизмом. К сожалению, теперь могила выдающегося главы Академии наук на Новодевичьем кладбище в полном запустении, нуждается в ремонте памятник. Что, видимо, к 300-летию РАН будет исправлено.

Имя академика Александра Николаевич Несмеянова (1899−1980), возглавлявшего АН СССР одно десятилетие с 1951 года, не менее славно, чем его предшественника.

Президент АН СССР с 1951 по 1961 гг. академик А.Н.Несмеянов

Он мог бы сделать и больше для науки, если бы не конфликт с Хрущевым из-за какого-то лысенковца, которого ученый отказался продвинуть. Это не удивляет: Несмеянов сам был истинным ученым, первооткрывателем. Металлоорганика — новое направление, созданное академиком Несмеяновым. И, кстати, известный ныне термин «точки роста» придумал тоже он. Немало прорывных открытий было совершено благодаря академику Несмеянову в военные годы в его институте ИОХе (Институт органической химии РАН).

« Например, был создан уникальный клей Назарова, который позволял склеивать металлические конструкции прямо на поле боя, или, например, известный «Бальзам Шостаковского», который обладал прекрасными ранозаживляющими свойствами и использовался для лечения раненых, еще 10 лет назад его можно было купить в аптеках: он не утратил своих свойств », — рассказал об ученом академик Михаил Егоров.

Умение не только совершать открытия, но «организовывать науку» и «держать позицию перед властями»особо отметил у бывших президентов РАН академик Роберт Нигматулин. Это качество в полной мере было присуще и Владимиру Комарову, и Александру Несмеянову. Отчего, считает академик Нигматулин, эти президенты Академии наук вошли в историю, да и сегодня подают пример всем нам.

Хочется надеяться, что нынешнему руководству РАН удастся реализовать все юбилейные планы к 300-летию Академии. А стоящие у ворот исторического особняка на Ленинском проспекте скульптуры снимут, наконец, свои печальные саваны, маскирующие ветхость и повреждения фигур. Даже не вспомнить, чьих — так давно закрыты.

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