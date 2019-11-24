Пекин, , 17:49 — REGNUM В Китае родители массово проводят анализ ДНК детей, который якобы может предсказать, какие у ребёнка будут способности, и к какой деятельности он будет склонен. Об этом сообщает Bloomberg.

Тысячи китайских родителей готовы платить за то, чтобы с младенчества знать особенности своего ребёнка и помочь ему развить те качества и таланты, к которым он предрасположен. Однако, специалисты утверждают, что с научной точки зрения подобные тесты равносильны гаданию, и никакой анализ ДНК не может связать генетические особенности с такими сложными психическими характеристиками как черты характера или профессиональные склонности. Гораздо в большей степени на них влияют окружение ребёнка и воспитание.

Сомнительные генетические тесты предлагают и родителям в Европе. Так компания Genomic Prediction предлагает родителям, которые хотят воспользоваться искусственным оплодотворением, оценить интеллект будущего ребенка.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что обязательные генетические тесты для новорожденных будут введены в Великобритании с тем, чтобы мать и отец заранее знали о возможных наследственных болезнях у новорожденного.

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