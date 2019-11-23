Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю. Об этом сообщает Science.

Поверхность Марса JPL — NASA

Проект, рассчитанный на 10 лет обойдётся в 7 млрд долларов, из которых 1,5 млрд — вклад ЕКА. Он включается в себя три запуска тяжелых ракет с двумя марсоходами, а также первый в истории пуск ракеты с Марса. Такие марсоходы как Curiosity дают очень ценную информацию учёным, однако их мобильные лаборатории не позволяет провести исследования, которые можно осуществить оборудованием на Земле: понять как теплый и влажный Марс стал холодным и сухим, узнать была ли и есть ли сейчас жизнь на Марсе.

К следующем году ЕКА должно изготовить марсоход ExoMars, американский марсоход стоимостью $2,5 млрд уже почти готов. В июле 2020 года аппарат уже должен будет приземлиться на Марсе и начать сверлить грунт, отбирая керны с образцами пород. В 2028 году на планету прибудет другой спускаемый аппарат NASA, на борту которого будет находиться возвращающаяся ракета. Благодаря ионным двигателям второй корабль сможет доставить на Марс 2 тыс. 100 кг полезной нагрузки. На его борту также будет находиться летающий аппарат размером с журнальный столик, который долетит до первого марсохода, возьмёт у него пробирки с грунтом и вернётся с ними к посадочному аппарату. Затем гибридная ракета высотой 3 метра, заправленная парафином и жидким окислителем, поднимется на высоту 300 километров, где состыкуется с орбитальным аппаратом.

Пробы на орбите Марса надёжно упакуют в двойную оболочку, и в 2031 году дискообразный корабль без парашюта войдёт в атмосферу Земли. Доставленные пробы будут помещены в карантин для защиты от воздействия земных микроорганизмов на Земле, а также защиты земной жизни от возможных марсианских патогенов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что директор NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что пилотируемый полёт на Марс может состояться в середине 2030-х годов.

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