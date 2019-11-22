Москва, , 22:48 — REGNUM Российские астрономы обнаружили в космическом пространстве ранее неизвестный объект, периодически идущий на сближение с Землей, сообщает 22 ноября Роскосмос.

Уточняется, что его обнаружение было зафиксировано 6 ноября, и затем продолжался анализ данных.

«По итогам анализа небесного тела специалистами АО «Астрономический научный центр» (АНЦ) было установлено, что астероид сближается с Землёй и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года», — сообщает корпорация.

На данный момент установлено, что размер астероида составляет 10−15 метров в поперечнике, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска в феврале 2013 года.

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