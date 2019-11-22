Пекин, , 09:45 — REGNUM Китайский посадочный модуль и ровер лунного зонда «Чанъэ-4» возобновили свою работу на 12-й лунный день после «сна» экстремально холодной лунной ночью, сообщает 22 ноября агентство Синьхуа.

Посадочный модуль пробудился в 17:03 по Пекину 21 ноября, а ровер «Юйту-2» («Нефритовой заяц») проснулся в 0:51 того же дня. Оба агрегата работают в штатном режиме, сообщили в Центре лунных исследований и космической программы Национальной космической администрации КНР.

Ровер прошел около 319 метров по лунной поверхности и провел ряд научных исследований рельефа спутника. Напомним, что зонд «Чанъэ-4» был запущен на Луну 8 декабря 2018 года и осуществил посадку в кратере Фон Карман в Бассейне Южнй полюс — Эйткен 3 января 2019 года. Один лунный день равен 14 земным дням, при этом лунная ночь имеет аналогичную протяженность.

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