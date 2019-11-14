Москва, , 14:25 — REGNUM Почти 4 млрд рублей планирует потратить Роскосмос на проведение подготовки и запусков космических кораблей к МКС в 2020 году. Заявка на проведение торгов была выложена на сайте госзакупок 14 ноября.

В соответствии с документацией, приложенной к заявке, от исполнителя требуется обеспечить проведение запусков ракет с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС» и с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС» к Международной космической станции. Также в состав лота входят проведение летных испытаний российского сегмента МКС и другие работы, связанные с космической программой на будущий год.

Начальная сумма контракта составляет 3,935 млрд рублей. Аванс для исполнителя предусмотрен в размере 80% от стоимости контракта. Денежные средства будут выделяться из федерального бюджета.

Согласно критериям оценки участников торгов, снижение цены контракта не является самым важным критерием. Его значимость определили в размере 20%. Более важными критериями являются квалификация (80%), а также опыт по выполнению подобных работ (100%).