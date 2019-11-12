Тегеран, , 07:01 — REGNUM Пятеро ученых из Ирана и Турции стали обладателями Третьей премии имени Мустафы в области науки и техники. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

На церемонии вручения присутствовала Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари и Глава Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи. Сорена Саттари отметила, что премия Мустафы является ведущей платформой для ученых из стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которые могут представлять свои достижения всему миру.

Напомним, что премия Мустафы вручается на двухгодичной основе ученым стран-членов ОИС в области биомедицины, медицины и ИКТ. Основной критерий для получения премии — наличие выдающихся достижений в науке, «которые помогают улучшать жизнь людей».