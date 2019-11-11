Москва, , 18:49 — REGNUM Роскосмос намерен в 2020 году приступить к созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли из космоса. Об этом сообщил 11 ноября замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко.

По его словам, головная площадка центра будет располагаться в Москве, один региональный центр откроется в Крыму, а антенные поля будут размещены в Калязинском районе Тверской области.

Завершить все работы в Роскосмосе планируют к 2023 году, сообщил Заичко.

Напомним, на минувшей неделе сообщалось, что головной институт Роскосмоса ЦНИИмаш принял решение о формировании Центра по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.

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