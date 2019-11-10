Москва, , 08:24 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разработала новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Анна Попова.

По её словам, новые методы позволят вылечить хронический гепатит В без воздействия на геном человека.

Основа метода — геномное редактирование, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека.

Попова также отметила, что на данный момент в здравоохранении используются различные наборы реагентов, которые определяют генетическую предрасположенность к ишемическому инсульту, тромбофолии, сердечно-соудистым заболевания и другим.

Для того, чтобы претворить новые методы в жизнь, институт Роспотребнадзора впервые в России разработал и внедрил в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, которые предназначены для определения мутаций устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии.

Кроме того, разработаны препараты, которые определяют устойчивость ВИЧ к противовирусной терапии, связанной с мутациями в генах протеазы обратной транскрипции и интегразы, а также определения тропизма ВИЧ.