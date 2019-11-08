Аддис-Абеба, , 18:50 — REGNUM Согласно заявлению министерства науки и высшего образования Эфиопии, сотрудничество между профессиональными ассоциациями, академическими кругами и другими заинтересованными сторонами имеет решающее значение для того, чтобы сделать науку культурой и обеспечить её развитие в Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Государственный министр науки и высшего образования Эфиопии Афеворк Кассу заявил журналистам в рамках семинара, организованного в связи с Неделей науки в Эфиопии, что семинар подготовлен для расширения научных знаний и доступа к научной деятельности граждан со всех районов страны. Он отметил, что это будет достигнуто путём включения вопросов науки в общую повестку дня и выявления пробелов в «научной политике» в сотрудничестве с профессиональными обществами учёных.

«Нам нужны перемены, которые требуют научных знаний для улучшения жизни нашего общества и в то же время способствуют ускорению устойчивого развития», — отметил министр. Для этого, по словам министра, будут предприняты усилия по повышению осведомлённости общества, улучшению научной инфраструктуры и укреплению исследовательских институтов.

Афеворк подчеркнул, что повышение качества знаний коренных народов Эфиопии также важно для решения экономических, социальных и политических проблем страны. Более того, важно воплотить этот потенциал в реальные знания и скоординировать их с исследовательскими институтами по всей стране и за её пределами.

В целом правительство планирует расставить приоритеты в научных кругах, восполнив пробелы в нехватке человеческих ресурсов, финансов и институциональных механизмов для осуществления инициативы.