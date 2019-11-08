Москва, , 13:17 — REGNUM Акционерное общество «Русатом Хэлскеа», входящее в состав государственной корпорации Росатом, начало прием заявок на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) для оценки влияния разнообразных режимов облучения на сроки хранения сельскохозяйственных и пищевых продуктов. Об этом 8 ноября говорится на сайте госзакупок.

По данным этих материалов, специалистам необходимо будет провести экспериментальную работу и по ходу её сначала заразить самыми распространенными насекомыми-вредителями пшеницу и ячмень, муку, картофель, лук, чеснок и сухофрукты (чернослив, изюм и курагу), а затем повергнуть данные образцы облучению и провести оценку, насколько такая обработка повредит им.

Также необходимо будет определить, продлит данное облучение сроки хранения продуктов и сделается ли от неё продукция безопасней.

Кроме этого, указывается, что экспериментальные работы должны быть завершены не позднее 30 апреля 2020 года и что максимальная сумма данного контракта составит 15 млн рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 октября корпорация Росатом рассекретила роль немецких специалистов в разработке советской атомной бомбы.