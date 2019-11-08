Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Смертельно опасный для морских животных вирус PDV — «тюленьей чумы» — стал активнее распространяться из-за ускоренного таяния морских льдов у берегов России и Канады. Такой вывод ученых изложен в статье для научного журнала Scientific Reports.

Айсберг © М. Иванов. rus-arc.ru

С середины 1980-х годов ученые зафиксировали гибель десятков тысяч тюленей из-за этой болезни у северных берегов Европы. С 2004 года вирус стали находить у берегов Тихого океана в Евразии и Северной Америке, в частности, популяции каланов и морских выдр гибли на западном побережье Аляски.

Экологи заметили, что эпидемии возникали в те сезоны, когда ледовый покров в Арктике был меньше обычного, и распространялись через те участки океана, которые тогда были свободны ото льда.

«Льды продолжают сокращаться, что даст этому вирусу и другим патогенам новые возможности для распространения», — полагает эколог из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) Элизабет ван Вормер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из 153 стран подписали обращение, в котором говорится о «неописуемых страданиях», ожидающих человечество из-за выбросов углекислого газа.

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