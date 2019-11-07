Пекин, , 10:41 — REGNUM Церемония открытия штаб-квартиры Международного альянса научных организаций региона «Один пояс — один путь» (Alliance of International Science Organization, ANSO) при участии президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева и главы академии наук Китая (АНК) Бай Чуньли, состоялась 7 ноября в северном пригороде Пекина Хуайжоу.

«Всего за год своего существования ANSO уже запустила целый ряд программ и проектов для поддержания и продвижения международного сотрудничества в научно-технологическом направлении, а также для создания новых возможностей», — заявил во время церемонии открытия Бай Чуньли.

Также он отметил, что это мероприятие — одно из важнейших в истории ассоциации.

Напомним, ANSO создан АНК в ноябре 2018 года и его целью является активизация научно-технического сотрудничества на пространстве, которое охватывает территорию стран, участвующих в международной инициативе «Один пояс — один путь».