Москва, , 08:57 — REGNUM Государственная корпорация Росатом начала проект по созданию российского квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов, на который планирует затратить 24 млрд рублей и который должен быть окончен в 2024 году. Об этом 7 ноября рассказал генеральный директор Российского квантового центра (РКЦ) Руслан Юнусов, ставший главой проектного офиса по реализации данной инициативы.

«Росатом создает проектный офис по квантовым вычислениям, он со всей серьезностью подошел к решению возложенных на нас задач», — приводит ТАСС слова Юнусова.

Также он рассказал, что организационные мероприятия в рамках данного проекта начнутся уже сегодня, а к 5−6 декабря должна пройти защита детализированной дорожной карты по квантовым вычислениям.

Отметим, в марте текущего года Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС» и РК), являющиеся партнерами Росатома, начали разработку дорожной карты «Квантовые технологии», одна из целей которой — создание первого в России квантового компьютера, который будет способен решать сложные практические задачи.