Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Калифорнийская компания OffWorld планирует создать новое поколение космических роботов, которые будут помогать астронавтам NASA во время их высадки на Луну в 2024 году. Об этом сообщает портал Space.com. со ссылкой на беседу с генеральный директором OffWorld Джимом Керавалой.

По его словам, пока еще рано говорить о том, что их роботы покинут планету. Однако, все предпосылки к тому, что компания начнет движение в этом направлении, есть.

«В какой-то момент времени, я надеюсь, что до того, как мы отправим наших астронавтов на Луну, мы развернем наши лунные разработки на поверхности спутника, — заявил Керавала, — где умные роботы смогут выполнять самую тяжелую работу, чтобы подготовить лунные поселения для высадки людей».

Он подчеркнул, что в данный момент специалисты компании создают роботов для шахт, строительных площадок, туннелей и для других инфраструктурных объектах. По мере их внедрения в деятельность, у разработчиков появится понимание, как оборудование работает в разных средах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сотрудник Австралийского института стратегической политики (ASPI) Малкольм Дэвис отметил, что опыт Австралии в производстве робототехники и систем автоматизации, используемых в горнодобывающей отрасли, пригодится США в рамках программы NASA по возвращению астронавтов на Луну.

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