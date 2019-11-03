Париж, , 23:48 — REGNUM Стартап Space Biology Unlimited отправил двенадцать бутылок бордосского вина на борт Международной космической станции (МКС), где ученым предстоит выяснить как микрогравитация и космическая среда воздействует на содержимое винных бутылок. Об этом сообщает издание QUARTZ.

Бутылки вина были доставлены в составе груза корабля Cygnus, который запустили в субботу, 2 ноября, на ракете Antares с космодрома в штате Вирджиния в США.

Исследователи предполагают, что хранение опытных образцов на МКС, которое продлится год, окажет положительное влияние на бактерии и позволит лучше понять процессы созревания вин. Этот эксперимент позволит расширить знания об эволюции организмов, так как нахождение в условиях космоса изменяет биологические процессы.

В дальнейшем, полученные результаты смогут быть использованы при разработке средств защиты сельскохозяйственных растений при изменении климатических условий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, корабль Cygnus достигнет МКС 4 ноября и доставит на орбитальную станцию 3,7 тонны грузов, включая материалы для проведения научных исследований и средства обеспечения жизнедеятельности экипажа. Этот запуск стал двенадцатым для частной компании Northrop Grumman в рамках контрактной программы NASA по доставке грузов к МКС.

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