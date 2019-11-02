Москва, , 23:45 — REGNUM Сотрудники химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) синтезировали материал для создания компактных и энергоёмких натрий-ионных аккумуляторов, которые будут в сто раз дешевле массово используемых в настоящее время литий-ионных батарей. Об этом сообщает «Научная Россия».

Литий-ионные аккумуляторы широко используются в мобильных телефонах, ноутбуках, планшетах, робототехнике, электротранспорте, но ограниченная добыча лития и его высокая стоимость представляют серьёзную проблему для развития этого типа батарей.

Альтернативные им натрий-ионные аккумуляторы имеют схожие энергетические характеристики и ряд преимуществ: натрий в 100 раз дешевле лития и он позволяет использовать в батарее легкий и недорогой алюминий вместо тяжелой и дорогостоящей меди. Однако, большой радиус иона натрия приводил к тому, что размер батареи для достижения той же энергоёмкости, что и в литий-ионном аккумуляторе, должен быть больше на 30−50%.

Учёные кафедры электрохимии МГУ синтезировали и испытали новое вещество — натрий-ванадиевый пирофосфат β-NaVP2O7. Оказалось, что новое соединение обладает уникальными свойствами. Его энергоемкость достигает 420 Вт*ч/кг, что всего на 20% меньше, чем у литиевого аккумулятора, и значительно выше, чем у других натриевых катодных материалов. При этом новый аккумулятор почти не теряет свою ёмкость со временем после циклов перезарядки.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что новый способ создания дешевых и функциональных аккумуляторов из органических полимеров предложили учёные Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Сколково.

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