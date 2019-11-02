Вашингтон, , 22:19 — REGNUM ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите. Об этом сообщается на сайте Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США (AFRL).

Проект является частью «конвейера больших идей» — технологий, призванных дать стратегическое преимущество армии США. Он предполагает создание орбитальной электростанции, которая будет «собирать» энергию в космосе, и передавать её в виде радиолучей на Землю в места дислоцирования военных группировок страны и союзников. Таким образом, обеспечит их надёжным и бесперебойным источником электроэнергии.

Контракт стоимостью $100 млн на разработку космической электростанции получила американская военно-промышленная компания Northrop Grumman, работающая в области электроники и информационных технологий, авиакосмической отрасли, судостроении. Ее годовой оборот составляет $25 млрд. Компания также известна созданием знаменитого бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit. Кроме этого, по заказу NASA она участвует в разработке и производстве космических аппаратов для высадки на Луну в рамках новой американской лунной программы «Артемида».

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что китайские ученые исследуют возможность создания солнечной электростанции космического базирования, которая призвана сократить степень загрязнения на Земле и смягчить дефицит электроэнергии.

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