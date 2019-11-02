Пекин, , 18:26 — REGNUM Новая технология печати жидкость-в-жидкости открывает новые возможности в создании 3D-печатных органов, пригодных для трансплантации. Об этом сообщает Science.

До сих пор современные технологии не позволяли напечатать сложные органы, пронизанные густой сеткой питающих их кровеносных сосудов и мелких капилляров. Это связано с тем, что в традиционной твердой многослойной 3D-печати необходимо использовать поддерживающие конструкции, своеобразные «строительные леса», которые потом невозможно удалить из напечатанного органа. Попытки создания жидких поддерживающих матриц до сих пор были безуспешными.

Однако китайским учёным из Шэньчжэньского университета удалось создать такую матрицу из набора полиэтиленоксидных гидрофильных жидких полимеров, которые создают стабильную мембрану на своей границе. Затем матрица с помощью инжекционного сопла заполняется «чернилами» из декстрана — длинной углеводной молекулы. При этом подающее чернила сопло принтера может перемещаться внутри жидкости, всасывать и даже переписывать нанесённые в объеме линии.

Таким образом учёные нарисовали самые замысловатые линии и фигуры. Закрепляется форма после добавления в состав чернил поливинилового спирта. Если в чернила добавить живые клетки, способные к росту, то они образуют новый человеческий орган, пригодный к трансплантации, заключают учёные.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что первичные результаты исследования биологических тканей, созданных с помощью 3D-биопринтера на Международной космической станции (МКС), показали, что эксперимент прошёл успешно.

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