Сеул, , 10:21 — REGNUM Южнокорейские ученые завершили разработку инновационного метода лечения туберкулеза, устойчивого к различным лекарствам. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на агенство общественного здоровья.

Подобного результата удалось добиться с помощью выработки большого числа макрофагов (белых кровяных телец), борющихся с заболеванием, из плюрипотентных стволовых клеток. Ранее макрофаги поражались резистентным туберкулезом и не могли справляться с заболеванием. При этом, инновационный метод лечения под названием 10-DEBC не наносит вреда здоровью; лекарство получило высокие оценки в профессиональной среде.

Туберкулёз до сих пор представляет большую опасность для населения, особенно в бедных странах. В Южной Корее заболевают пять человек из каждых 100 тысяч. В то же время, за последние 50 лет ученым по всему миру удалось разработать лишь три новых лекарства.