Пекин, , 17:58 — REGNUM В Китае создан альянс послевузовского образования в масштабах региона «Большого залива», включающий провинцию Гуандун и специальные автономные районы КНР Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао), сообщает 1 ноября Синьхуа.

Альянс учрежден в административном центре Гуандуна — Гуанчжоу — с участием Университета им. Сунь Ятсена, Гуанчжоуского университета, Сянганского и Аомыньского университетов науки и технологий

Раскрывая цели объединения, ректор Университета им. Сунь Ятсена Ло Цзюнь отметил, что альянс поддержит профессиональные и корпоративные союзы, причём, как в перспективных исследованиях, так и их применении в целях регионального социально-экономического развития.

Предполагается, что к альянсу в ближайшее время присоединятся и другие региональные вузы.