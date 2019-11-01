Магас, , 16:07 — REGNUM В Ингушетии обнаружен храм, о котором ранее ничего не было известно ученым. Храм расположен на высоте более 2200 метров над уровнем моря. О его обнаружении сообщили 1 ноября в пресс-службе Археологического центра имени Евгения Крупнова.

Храм находится на горе Гаьл-Ерд-Корт, на правом берегу реки Асса. Он представляет собой интерес для археологов и историков.

«На днях сотрудники Археологического центра Ингушетии на горе Гаьл-Ерд-Корт выявили и исследовали неизвестный научной общественности храм Гал-Ерд. <…> Постройка интересна во всех отношениях — как по месту расположения, так и по формальным особенностям и архитектуре», — говорится в сообщении центра.